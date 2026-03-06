Fondo Sicilia erogati altri diciotto milioni per le imprese danneggiate dal ciclone Harry

Il governo ha stanziato altri 18 milioni di euro dal Fondo Sicilia per le imprese colpite dal ciclone Harry. Questi fondi sono stati resi disponibili grazie a economie e rientri del medesimo fondo, consentendo l’istituzione di un nuovo plafond di sostegni. La decisione riguarda le aziende danneggiate dall’ondata di maltempo che si è verificata lo scorso gennaio.

Lo schema di decreto predisposto dall'assessorato regionale dell'economia, apprezzato oggi dalla giunta, prevede finanziamenti a tasso agevolato per gli imprenditori Il governo Schifani stanzia altri 18 milioni di euro per le imprese danneggiate dal ciclone Harry. Grazie ad economie e rientri del Fondo Sicilia, infatti, è possibile istituire un nuovo plafond per erogare sostegni alle aziende colpite dall'ondata di maltempo dello scorso gennaio. «Dopo i primi immediati ristori - dice il presidente della Regione Renato Schifani -, stiamo procedendo con la fase due. Per dare risposte concrete agli imprenditori, che hanno bisogno di tornare a produrre, e tutelare l'occupazione, stiamo velocizzando al massimo le procedure.