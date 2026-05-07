Sono stati scoperti 18,8 milioni di euro di fondi pubblici distribuiti tra aziende che ormai non esistono più e titolari deceduti. Restano domande su come siano finiti questi soldi e chi abbia deciso di non utilizzare i 45 milioni messi a disposizione dalla Regione. La situazione solleva questioni sulla gestione delle risorse destinate alla lotta contro la Xylella e sulla trasparenza delle decisioni prese.

? Punti chiave Come sono finiti 18,8 milioni di euro a aziende già chiuse?. Chi ha deciso di non spendere i 45 milioni della Regione?. Perché le decisioni politiche hanno rallentato il contenimento del batterio?. Quanto è costato davvero il fallimento della gestione emergenziale pugliese?.? In Breve 45 milioni di euro non spesi dalla Regione Puglia secondo il Ministero dell'Agricoltura.. Danni economici totali per 2 miliardi di euro con 5mila posti di lavoro persi.. Gestione politica tra il 2013 e il 2016 condizionata da Michele Emiliano e Alfonso Ciampolillo.. Piano Coltiva Italia prevede un commissario nazionale per indagare sulle zone d'ombra in Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xylella: 18,8 milioni dispersi tra aziende chiuse e titolari deceduti

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