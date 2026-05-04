Iper – Festival delle Periferie dall’8 al 31 maggio a Roma

Dal 8 al 31 maggio a Roma si tiene la quinta edizione del Festival delle Periferie. L’evento si svolge in diversi luoghi della città e si concentra su storie e realtà delle zone periferiche. La manifestazione coinvolge associazioni, artisti e cittadini, con iniziative che spaziano tra arte, musica e incontri pubblici. La programmazione comprende spettacoli, mostre e workshop, tutti rivolti a raccontare le periferie e le loro caratteristiche.

IPER – FESTIVAL DELLE PERIFERIE V EDIZIONE SUPER LIEUX SUPER LUOGHI Periferie: storie e geografie Roma, sedi varie 8 – 31 maggio 2026 Torna dall’8 al 31 maggio 2026 IPER Festival delle Periferie alla sua quinta edizione, che ha scelto come tema centrale per quest’anno, Super Lieux Super Luoghi . Periferie: storie e geografie. Con la direzione artistica di Giorgio de Finis, promosso dall’ Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, realizzato da Azienda Speciale Palaexpo e curato dal Museo delle Periferie, il festival conferma, ancora una volta, la sua identità di evento diffuso in città. Molti...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Iper – Festival delle Periferie dall’8 al 31 maggio a Roma Notizie correlate Roma, litorale al via il 10 maggio: nuovi regole e 31 stabilimenti?? Cosa sapere Gualtieri firma l'ordinanza: stagione balneare a Roma dal 10 maggio con 31 stabilimenti. Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di “Immaginaria”, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femministaAssociazione Culturale Visibilia APSpresenta: IMMAGINARIA 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women Roma, Cinema Nuovo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: IPER FESTIVAL DELLE PERIFERIE 2026; Titanomachia di Monica Pirone; Là dove la città vive e progetta; La periferia chiede musei e cultura. Il modello Caivano fa solo danni - Left. Paola Musa al Museo Condominiale di Tor Marancia con Il ConciaossaVerrà presentato sabato 9 maggio 2026 alle ore 19.00 presso il Museo Condominiale di Tor Marancia a Roma - viale Tor Marancia, 63 ... agrpress.it Festival delle periferie, così il museo abitato apre alla città delle donneA fine maggio artiste da tutto il mondo arrivano al Maam per il Festival delle periferie. Piano di riqualificazione in vista per lo spazio nato a Roma da un’occupazione abitativa. L’idea di Giorgio de ... corriere.it In tutti i nostri #ipertosano! - Tena lady pants plus night M/L/XL x 10/12 - 12,00 € - Tena lady discreet extra 2 x 10 - 4,99 € - facebook.com facebook