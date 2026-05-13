Oggi i presidenti di Stati Uniti e Cina si incontrano a Pechino. I due leader discuteranno di vari argomenti, tra cui la situazione in Medio Oriente e altre questioni di interesse internazionale. L’incontro arriva in un momento di tensioni globali e di crescente attenzione verso le relazioni tra le due potenze. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli specifici sui temi che verranno affrontati.

I presidenti di Stati Uniti e Cina, che si incontrano oggi, parleranno di guerra in Medio Oriente, di accordi commerciali e di Taiwan Uno degli obiettivi principali dell’incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping è rendere più stabili le relazioni tra i due paesi, molto complicate e tese negli ultimi anni, per esempio su tutta la questione dei dazi che era stata al centro delle cronache internazionali un anno fa. I due parleranno anche di guerra in Medio Oriente e di blocchi navali, perché la Cina è molto vicina all’Iran: difficilmente però su questi fronti ci saranno grosse novità. Trump proverà a mettere pressione su Xi perché la Cina spinga il regime iraniano a riaprire lo stretto di Hormuz e ad accettare un piano di pace.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa vogliono Donald Trump e Xi Jinping dall’incontro di Pechino

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Donald Trump and Xi Jinping discuss Taiwan in phone call | ABC NEWS

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