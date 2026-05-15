Xi Jinping incontrerà Trump a Washington in autunno

Il presidente cinese incontrerà l'ex presidente statunitense a Washington in autunno. La visita del tycoon a Pechino si è appena conclusa e lui stesso ha dichiarato che il bilancio dell’evento è positivo. Per ora, non sono stati forniti dettagli specifici sugli accordi o sui temi trattati durante il viaggio. La riunione tra i due leader è prevista per la stagione autunnale e si concentrerà su questioni di interesse bilaterale e internazionale.

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Si è appena concluso ilviaggio diTrumpin Cina, ma il tycoon e il suo omologo del Paese asiatico si rivedranno molto presto. Il presidente cineseXi Jinping, infatti, effettuerà una visita negli Stati Unitinell’autunno diquest’anno. A riferirlo è stato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, citato dall’agenzia di stampa ufficialeXinhua. L’immagine di Xi Jinping che promette a Donald Trumpi semi delle rosedell’esclusivo compoundgovernativo di Zhongnanhai per arricchire il giardino della Casa Bianca fotografa perfettamente il senso della visita di Stato del del tycoon in Cina:molte parole e promesse, pochi impegni concreti. Il vertice, che... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Xi Jinping incontrerà Trump a Washington in autunno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Merz in visita a Pechino: incontrerà Xi Jinping. Sul tavolo le relazioni commerciali e il nodo UcrainaRoma, 25 febbraio 2026 – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è atteso a Pechino nelle prime ore di oggi (25 febbraio) per un colloquio con il... Xi Jinping mette in guardia Donald TrumpAccogliendo Donald Trump a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha citato uno storico e capo militare greco vissuto quattrocento anni prima di... Trump è arrivato a Pechino per la prima visita di un presidente statunitense in Cina da nove anni. Incontrerà Xi Jinping, per discutere tra l'altro di Iran e Taiwan e concludere importanti accordi commerciali. In delegazione USA anche grandi imprenditori @ultim x.com Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che si aspetta di incontrare il presidente cinese Xi Jinping, lodando quelle che ha descritto come forti relazioni economiche tra gli Stati Uniti e la Cina. Gli operatori del mercato danno al 99% la possibilit reddit Xi Jinping: Con Trump incontro storico, intese importanti su economia e commercio. Donald lascia la Cina: Visita indimenticabileAbbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Lo ha detto Donald Trump, in visita in Cina, come riportano i giornalisti al seguito del presidente degli Stati ... ilfattoquotidiano.it L’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, tra molti convenevoliÈ il primo in Cina dopo quasi dieci anni: ci si aspetta che i due presidenti parlino di guerra in Medio Oriente, accordi commerciali e di Taiwan ... ilpost.it