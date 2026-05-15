Xi Jinping incontrerà Trump a Washington in autunno

Da ildifforme.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente cinese incontrerà l'ex presidente statunitense a Washington in autunno. La visita del tycoon a Pechino si è appena conclusa e lui stesso ha dichiarato che il bilancio dell’evento è positivo. Per ora, non sono stati forniti dettagli specifici sugli accordi o sui temi trattati durante il viaggio. La riunione tra i due leader è prevista per la stagione autunnale e si concentrerà su questioni di interesse bilaterale e internazionale.

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Si è appena concluso ilviaggio diTrumpin Cina, ma il tycoon e il suo omologo del Paese asiatico si rivedranno molto presto. Il presidente cineseXi Jinping, infatti, effettuerà una visita negli Stati Unitinell’autunno diquest’anno. A riferirlo è stato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, citato dall’agenzia di stampa ufficialeXinhua. L’immagine di Xi Jinping che promette a Donald Trumpi semi delle rosedell’esclusivo compoundgovernativo di Zhongnanhai per arricchire il giardino della Casa Bianca fotografa perfettamente il senso della visita di Stato del del tycoon in Cina:molte parole e promesse, pochi impegni concreti. Il vertice, che... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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