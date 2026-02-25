Merz in visita a Pechino | incontrerà Xi Jinping Sul tavolo le relazioni commerciali e il nodo Ucraina

Roma, 25 febbraio 2026 – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è atteso a Pechino nelle prime ore di oggi (25 febbraio) per un colloquio con il presidente cinese Xi Jinping, nella sua prima missione ufficiale in Cina da quando ha assunto la guida del governo nel 2025. Prima della partenza, Merz ha ribadito l’ esigenza di relazioni commerciali improntate all’equità, riconoscendo al tempo stesso che la Cina ha ormai consolidato il proprio status di grande potenza e che la strategia tedesca deve adeguarsi a questo nuovo equilibrio. Ha inoltre sottolineato come l’influenza di Pechino si estenda anche a Mosca. La Cina rappresenta il principale partner commerciale della Germania. Nonostante ciò, negli ambienti diplomatici berlinesi c’è l’aspettativa che il cancelliere adotti un approccio più risoluto, coerente con la linea governativa che mira a contenere la dipendenza economica dalla seconda economia mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

