Xi e Trump | raggiunge importanti intese

Il 15 maggio 2026, a Zhongnanhai, si è svolto un incontro tra il leader cinese e il presidente degli Stati Uniti. La riunione ha portato a diversi accordi tra le due nazioni, secondo fonti ufficiali. Entrambe le parti hanno confermato di aver raggiunto intese su questioni di reciproco interesse. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle tematiche trattate o sui contenuti delle intese firmate durante la sessione. L’evento rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi.

L’incontro a Zhongnanhai, considerato un po' come la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito comunista cinese e si estende su una superficie di circa 600 ettari Roma, 15 maggio 2026 – L'incontro tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Zhongnanhai. Questo momento apre l'ultima giornata di visita di Trump. Zhongnanhai è considerato un po' come la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito comunista cinese e si estende su una superficie di circa 600 ettari, di cui 280 costituiti da un lago, e comprende padiglioni, giardini e uffici. Il luogo è anche considerato uno dei più riservati e controllati del Paese, grazie alle innumerevoli telecamere a circuito chiuso alle forze di sicurezza sia in borghese che in uniforme che lo pattugliano giorno e notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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