Il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Pechino, dove si incontrerà con il presidente cinese. L'arrivo si inserisce nel calendario degli incontri ufficiali tra i due capi di stato, senza ulteriori dettagli su programmi o dichiarazioni ufficiali. La visita si svolge in un momento di attenzione internazionale sulle questioni diplomatiche e commerciali tra i due paesi.

Il presidente Usa Donald Trump é arrivato a Pechino in vista dell’incontro che avrà con il presidente cinese Xi Jinping. Un vertice che sarà incentrato sulla guerra in Iran, il commercio e le vendite di armi statunitensi a Taiwan. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump arrivato a Pechino per l’incontro con Xi

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