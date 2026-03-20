Dopo il lancio del suo ultimo album “Io Canto 2”, la cantante annuncia il tour mondiale che partirà il 27 marzo da Pamplona, in Spagna, alla Navarra Arena. La artista ha dichiarato di aver inciso il disco senza l’obiettivo di guadagnare, ma per mantenere il suo benessere emotivo. La tournée include diverse tappe in Europa e altre parti del mondo.

Laura Pausini, dopo il lancio internazionale dell’ultimo disco “Io Canto 2”, si prepara per partire con il tour mondiale al via dal 27 marzo da Pamplona in Spagna alla Navarra Arena. In una intervista raccolta da El Pais, la cantante ha raccontato anche momenti legati al suo privato. “Il concerto sarà un’esperienza immersiva. – ha anticipato – Il concerto durerà due ore e mezza, ma non inizierà quando salirò sul palco, inizierà non appena il pubblico entrerà. Il repertorio combinerà metà di ‘Io Canto 2’ con i successi più rappresentativi della mia carriera da ‘Strani amori’ a ‘Invece no'”. “Durante la pandemia, ho attraversato un periodo particolarmente difficile, in cui sentivo di aver già fatto tutto e che non ci fosse più nulla da aggiungere alla mia vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Laura Pausini: “Non ho inciso ‘Io Canto 2’ per fare soldi, non ne ho bisogno. Voglio stare bene per evitare di ricadere in uno stato emotivo negativo”

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