WWE | Tornano con prepotenza gli house show ecco il vero motivo

La WWE ha annunciato il ritorno degli house show, con un aumento significativo del numero di eventi dal vivo previsti per l’estate 2026. Questa decisione segna un cambiamento importante nel calendario della compagnia, che ha comunicato ufficialmente l’intenzione di ampliare le tappe di questi spettacoli. La scelta di riprendere con forza gli eventi in presenza si lega a una strategia precisa, legata alle esigenze di pianificazione e di crescita a lungo termine del settore.

Dopo anni di tagli ai live event statunitensi nel periodo successivo alla pandemia, la WWE ha annunciato questa settimana l’organizzazione di dieci nuovi eventi non televisivi negli Stati Uniti tra luglio e agosto, nell’ambito del Summer 2026 Tour. Diverse di queste date si concentreranno proprio nel mese di luglio. Meltzer ha inoltre sottolineato come la compagnia sia convinta di trovarsi in un momento finanziario tanto solido da rendere gli house show nuovamente redditizi, e non più una semplice palestra formativa. “A differenza di qualche anno fa, quando l’azienda non era così popolare, è quasi certo che gli house show garantiranno un buon margine di profitto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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