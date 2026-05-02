WWE | Svelato il vero motivo dell’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods del New Day

Recentemente si sono diffuse notizie riguardo alla fine della collaborazione tra due wrestler e il loro gruppo di appartenenza. Le informazioni disponibili indicano che le ragioni di questa decisione sono state ufficialmente motivate da questioni contrattuali e divergenze professionali. La separazione si è concretizzata dopo anni di attività condivisa, senza che siano stati rivelati altri dettagli specifici sui motivi di questa scelta.

L’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods alla WWE ha già acceso le speculazioni sul loro futuro, ma adesso emergono dettagli più precisi sui motivi della separazione. A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, l’uscita non sarebbe legata a scelte creative bensì a una questione contrattuale. Come riportato da Bryan Alvarez, alla base della decisione c’è il rifiuto dei due wrestler di ristrutturare i propri accordi secondo i parametri imposti dal nuovo sistema TKO. Kingston e Woods non hanno quindi atteso la naturale scadenza dei contratti: hanno scelto di andarsene di fronte a condizioni che non li convincevano. « Possiamo anche confermare che, nel caso del New Day, è stata una loro decisione lasciare la compagnia sulla base di ciò che la TKO stava offrendo per i nuovi accordi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Svelato il vero motivo dell’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods del New Day Notizie correlate Leggi anche: WWE: Kofi Kingston e Xavier Woods dicono addio, il New Day lascia la compagnia Leggi anche: WWE: Kofi Kingston e Xavier Woods ai saluti, lasciano di comune accordo la compagnia