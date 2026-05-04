WWE | Roman Reigns fuori dalla programmazione TV di giugno svelato il vero motivo
Roman Reigns non sarà presente negli spettacoli WWE di giugno. La motivazione ufficiale riguarda un cambiamento legato all’evento in Arabia Saudita. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, e al momento non sono stati annunciati eventuali sostituti o conseguenze per le storyline in corso. La presenza del wrestler nel mese in questione è stata quindi annullata a causa di questa modifica programmata.
Il motivo dietro la rimozione di Roman Reigns dagli show WWE di giugno è stato finalmente chiarito, ed è direttamente collegato a un cambiamento riguardante l’evento in Arabia Saudita. Inizialmente, Roman Reigns era stato pubblicizzato per tutte e quattro le puntate di Monday Night Raw previste a giugno, con apparizioni sia negli show internazionali che in quelli negli Stati Uniti. Tuttavia, quel materiale promozionale è stato aggiornato e il suo nome è stato rimosso da tutte le date del mese. Il destino di Roman Reigns passa da Backlash. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, la spiegazione è piuttosto semplice: Reigns non è più previsto...🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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