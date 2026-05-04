Roman Reigns non sarà presente negli spettacoli WWE di giugno. La motivazione ufficiale riguarda un cambiamento legato all’evento in Arabia Saudita. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, e al momento non sono stati annunciati eventuali sostituti o conseguenze per le storyline in corso. La presenza del wrestler nel mese in questione è stata quindi annullata a causa di questa modifica programmata.

Il motivo dietro la rimozione di Roman Reigns dagli show WWE di giugno è stato finalmente chiarito, ed è direttamente collegato a un cambiamento riguardante l’evento in Arabia Saudita. Inizialmente, Roman Reigns era stato pubblicizzato per tutte e quattro le puntate di Monday Night Raw previste a giugno, con apparizioni sia negli show internazionali che in quelli negli Stati Uniti. Tuttavia, quel materiale promozionale è stato aggiornato e il suo nome è stato rimosso da tutte le date del mese. Il destino di Roman Reigns passa da Backlash. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, la spiegazione è piuttosto semplice: Reigns non è più previsto...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns fuori dalla programmazione TV di giugno, svelato il vero motivo

Notizie correlate

WWE: Roman Reigns aveva promesso un’estate da full-timer, già cancellate le date di giugnoRoman Reigns aveva appena promesso ai fan una presenza fissa per tutta l’estate in WWE, ma qualcosa sembra già essere cambiato.

WWE: Svelato il vero motivo dell’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods del New DayL’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods alla WWE ha già acceso le speculazioni sul loro futuro, ma adesso emergono dettagli più precisi sui motivi...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mark Henry colpito dallo scontro tra Roman Reigns e CM Punk; WWE: Roman Reigns rinnova, accordo firmato durante WrestleMania 42; La WWE avrebbe valutato altri scenari per lo scontro epico tra Roman Reigns e CM Punk; 8 stelle della WWE che potrebbero restare fuori dalla TV dopo il grande cambiamento di SmackDown.

WWE: Roman Reigns a Backlash, una vittoria sicuraNelle scorse ore, sono state rilasciate le quote di alcuni match di Backlash, e Roman Reigns è nettamente favorito su Jacob Fatu ... spaziowrestling.it

WWE: Dietrofront sul calendario di Roman Reigns, nuova pausa?La WWE spazza via gli ultimi report cancellando Roman Reigns dalle pubblicità di quattro puntate di Raw a Giugno ... spaziowrestling.it

Roman Reigns, per ora, non figura più tra i wrestler pubblicizzati per l'episodio di #WWERaw che si terrà a Torino il 1 Giugno 2026. Inizialmente la WWE aveva cominciato a pubblicizzare la presenza del Tribal Chief per le puntate di RAW del mese di Giugno - facebook.com facebook