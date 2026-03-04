WWE | Arriva la vendetta di Sol Ruca Finisce in no contest il match titolato tra Jacy Jayne e Zaria

Nella WWE, Sol Ruca torna in azione e si vendica, mentre il match titolato tra Jacy Jayne e Zaria termina senza risultato. La scorsa settimana, si è assistito alla rottura del tag team formato da Zaria e Sol Ruca, evento che ha portato a sviluppi recenti nella scena. La lotta tra Jayne e Zaria si è conclusa in no contest, lasciando in sospeso le future mosse delle protagoniste.

La scorsa settimana abbiamo assistito alla rottura delle Zaruca, il tag team formato da Zaria e Sol Ruca. L’australiana ha travolto la compagna con una spear prima che il suo match per il titolo NXT, contro Jacy Jayne, iniziasse vanificando ogni possibilità di successo per Sol. Un tradimento che era nell’aria, ma che ha comunque scioccato il WWE Universe e la stessa campionessa che però ne ha approfittato subito per portarsi a casa la vittoria in pochi secondi. Zaria è però passata subito all’incasso, reclamando un match titolato a sua volta dopo aver “aiutato” la campionessa a superare l’arduo ostacolo rappresentato da Sol Ruca e così stanotte la Jayne ha dovuto mettere di nuovo in palio la sua cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

