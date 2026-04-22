Hata completa un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari guidato da Bybit

Una società ha annunciato di aver concluso un finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari, con la partecipazione principale di una piattaforma di scambio di criptovalute. L'operazione è stata guidata da questa azienda, e l'annuncio è stato diffuso tramite un comunicato stampa. L'evento si è svolto il 22 aprile 2026 a Kuala Lumpur, in Malesia.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE KUALA LUMPUR, Malesia, 22 aprile 2026 PRNewswire — Hata, l’unico exchange di asset digitali della Malesia con doppia licenza, ha annunciato oggi la chiusura di un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari (circa 31,6 milioni di ringgit malesi) guidato da Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, insieme a diversi importanti family office globali. La raccolta fondi segna l’inizio di una stretta collaborazione strategica tra le due società, che va oltre il semplice capitale e testimonia un impegno condiviso per la crescita responsabile e su larga scala dell’ecosistema degli asset digitali in Malesia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Hata completa un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari guidato da Bybit You Only Need 180 Days To Become Rich | Robert Kiyosaki Notizie correlate Pisa, Training Centre: completato il primo round di finanziamento milioni di euroIl Pisa avvia una fase di sviluppo infrastrutturale mirata a rafforzare la competitività sportiva e la formazione del vivaio. Pisa FC: Finanziamento da 3 milioni per il nuovo Training Center, obiettivo 30 milioni di euro di investimento.Il Pisa Sporting Club ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione del suo ambizioso progetto di potenziamento infrastrutturale,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Hata completa un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari guidato da Bybit; Ia, Momola (Engineering): Is-Ia architettura con profittabilità a 12-18 mesi; Tumori: muoversi per guarire, il ruolo dell’attività fisica nel percorso oncologico; Cicloturismo con Shardana bikeventure: il meglio della Sardegna in bikepacking. Hata completa un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari guidato da BybitKUALA LUMPUR, Malesia, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Hata, l'unico exchange di asset digitali della Malesia con doppia licenza, ha annunciato oggi la chiusura di un round di finanziamento di Serie A ... adnkronos.com ALINA, la tua nuova e completa scarpa da punta! Trova la punta ALINA nei negozi rappresentanti di Só Dança in Italia. #sodancaitalia #alinapointeshoes facebook