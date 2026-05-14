Martin McDonagh, regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e de Gli spiriti dell’isola, torna con un nuovo lungometraggio. Un film di genere drak comedy e storico, che ripropone il suo inconfondibile piglio cinico. Si tratta del film Wild Horse Nine, si cui è stato rilasciato il poster e il trailer ufficiale italiano. Scopriamo tutti i dettagli della pellicola. Viaggio nell’isola di Pasqua. Pronti ad un viaggio nell’isola di Pasqua? In Wild Horse Nine, ambientato poco prima del colpo di Stato cileno del 1973, gli agenti della CIA Chris (John Malkovich) e Lee (Sam Rockwell) vengono inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro capo di sezione, MJ (Steve Buscemi). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Wild Horse Nine’: rilasciato il trailer ufficiale del film di Martin McDonagh

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