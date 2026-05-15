WhatsApp cambia ancora | presto potrai personalizzare le chat anche dal computer

WhatsApp annuncia un nuovo aggiornamento che permetterà agli utenti di personalizzare le chat anche dal computer, utilizzando WhatsApp Web. La modifica riguarda l’introduzione di opzioni di personalizzazione direttamente attraverso il browser, senza dover usare l’app mobile. La funzione sarà disponibile a breve e si aggiunge alle caratteristiche già presenti, offrendo nuove possibilità di modifica alle conversazioni digitali. Per ora, non sono stati comunicati dettagli specifici su modalità e tempi di rilascio.

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WhatsApp Web si prepara a una svolta estetica che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di utenti vivono le conversazioni dal browser. Secondo quanto emerso da WABetaInfo, la piattaforma sta sviluppando un nuovo sistema di temi per le chat, una funzione che avvicinerà finalmente l’esperienza desktop a quella già consolidata sulle app mobile per Android e iOS. La novità non è ancora accessibile nemmeno ai beta tester, ma i dettagli emersi nelle ultime settimane mostrano un progetto ambizioso: 39 temi differenti, sfondi colorati, personalizzazione per singole conversazioni e un’interfaccia ripensata per rendere tutto più intuitivo. Per chi passa ore ogni giorno davanti a WhatsApp Web, sia per lavoro che per comunicazioni personali, potrebbe essere la svolta attesa da tempo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - WhatsApp cambia ancora: presto potrai personalizzare le chat anche dal computer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Add Bio or Description on WhatsApp | Change WhatsApp Bio on Android & iPhone Sullo stesso argomento WhatsApp, debutta l’abbonamento Plus per personalizzare la chat(Adnkronos) – L'universo di Meta si prepara a una svolta commerciale per la sua piattaforma di messaggistica più diffusa. Leggi anche: WhatsApp cambia tutto: arriva il log out senza perdere le chat