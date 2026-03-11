Al Galata Museo del Mare approda Mare Interno mostra d’arte contemporanea che riunisce 28 artisti

Dal 14 al 25 marzo, il Galata Museo del Mare ospita “Mare Interno – Corpi, memorie e geografie dell’acqua”, una mostra d’arte contemporanea curata da Gina Affinito. L’esposizione presenta le opere di 28 artisti che affrontano il tema del mare attraverso diverse prospettive e tecniche. La rassegna si svolge negli spazi del museo, coinvolgendo visitatori e appassionati di arte e tematiche marine.

Da sabato 14 a mercoledì 25 marzo al Galata Museo del Mare approda “Mare Interno – Corpi, memorie e geografie dell’acqua”, la mostra d’arte contemporanea curata da Gina Affinito che riunisce 28 artisti accomunati da una riflessione sul tema del mare.L’esposizione porta negli spazi della Saletta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati “Cucire il mondo”: in mostra opere su tela jeans di Luigi Dellatorre al Galata Museo del MareInaugura giovedì 5 febbraio alle ore 17 presso il Galata Museo del Mare la mostra “Cucire il mondo”, progetto dell’artista Luigi Dellatorre... Proseguono le attività natalizie al Galata Museo del Mare, Mei, Sottomarino e LanternaProseguono con alcune novità le attività natalizie del Galata Museo del Mare e del Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, che anche... Contenuti utili per approfondire Galata Museo del Temi più discussi: Dal 14 al 25 marzo al Galata Museo del Mare approda la mostra Mare Interno; A bordo di Nazario Sauro: l'unico sommergibile in Italia visitabile in mare; Musei Civici di Genova, ingresso ridotto per tutti i visitatori in occasione dell'8 Marzo; Genova per voi. Dal 14 al 25 marzo al Galata Museo del Mare approda la mostra Mare internoDal 14 al 25 marzo al Galata Museo del Mare approda la mostra Mare Interno ... msn.com A bordo di Nazario Sauro: l'unico sommergibile in Italia visitabile in mareNato nel 1976, dismesso nel 2002 e radiato nel 2005, ha solcato il Mediterraneo in missioni silenziose durante la Guerra Fredda, senza mai azionare un siluro. Osservava, restava invisibile, spiega ... primocanale.it Il mare che non si vede. Dal 14 al 25 marzo 2026 il Galata Museo del Mare ospita MARE INTERNO – Corpi, memorie e geografie dell’acqua, mostra d’arte contemporanea a cura di Gina Affinito. Non l’orizzonte. Non la cartolina. Non il blu decorativo. Ma il m - facebook.com facebook