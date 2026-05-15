Il fine settimana si presenta caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con sabato segnato da piogge, temporali e venti, oltre alla neve che scende sui rilievi. La perturbazione attualmente in corso interessa l'intera penisola, mentre nella giornata di domenica si registra un miglioramento con l'arrivo di un'alta pressione che porta stabilità atmosferica. Tuttavia, le temperature rimangono basse in tutto il territorio, mantenendo un clima ancora fresco.

Roma - Perturbazione in azione sull’Italia con piogge temporali vento e neve sui rilievi: domenica alta pressione in rimonta e clima più stabile ovunque ma fresco ancora. Il weekend si aprirà con una fase di maltempo su una parte consistente dell’Italia, prima di un miglioramento più evidente atteso nella giornata di domenica. La perturbazione in transito sulla Penisola continuerà infatti a condizionare il tempo soprattutto tra Centro e Sud, portando piogge, temporali, vento sostenuto e un clima decisamente fresco per il periodo. La giornata più instabile sarà quella di sabato, quando i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle regioni centrali e meridionali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Weekend gelido e instabile, sabato nero poi domenica l’Italia cambia finalmente volto

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Late Week Insights: Rain, Wind, Thunder and a Fast Freeze for Some Friday + Holiday Week Look

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