Weekend di maltempo sull’Italia poi la svolta che cambia tutto domenica davvero

Il fine settimana in Italia è stato caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge, temporali e vento che hanno interessato diverse zone del paese. Le temperature sono diminuite rispetto ai giorni precedenti. Domenica, il vortice atmosferico si sposterà lontano, permettendo un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche e la fine delle precipitazioni intense.

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Roma - Sabato segnato da piogge, temporali, vento e calo termico: domenica il vortice si allontanerà, lasciando spazio a un miglioramento progressivo. Il weekend si prepara a iniziare con una fase di maltempo diffuso sull’Italia, legata alla formazione di un vortice ciclonico tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale. Le ultime elaborazioni dei modelli confermano una situazione instabile soprattutto nella giornata di sabato 16 maggio, quando piogge, temporali e vento potranno interessare gran parte del Paese. La fase più critica è attesa proprio sabato. Al Nord il tempo sarà spesso perturbato, con rovesci e temporali localmente intensi. Sulle Alpi potrà tornare anche la neve a quote medie, mentre dal pomeriggio è previsto un primo miglioramento sul Nordovest, in estensione entro sera anche alla Lombardia.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend di maltempo sull’Italia, poi la svolta che cambia tutto domenica davvero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Meteo, temporali e grandine sull’Italia: poi cambia tutto nel weekendRoma - Correnti fredde artiche mantengono condizioni instabili fino a giovedì con fenomeni anche intensi, prima di un graduale ritorno del bel tempo... Weekend di sole poi cambia tutto: domenica arrivano piogge e temporaliRoma - Alta pressione dominante sull’Italia con clima mite e stabile, ma un fronte freddo dal Nord Europa porterà i primi segnali di instabilità già... Argomenti più discussi: Meteo - Weekend 16-17 a rischio forte maltempo, ecco cosa ci dicono i modelli.; Weekend di tregua dopo il maltempo: torna il sole su Puglia e Basilicata VIDEO; Meteo, weekend di svolta: ecco dove torna il bel tempo e dove piove ancora; Due perturbazioni atlantiche in arrivo: Settimana di maltempo, migliora nel weekend. Calabria, weekend di tregua: in arrivo picchi di 33 gradi prima del nuovo maltempo calabriadirettanews.com/2026/05/09/cal… via @CDNewsCalabria x.com ?? Box office del weekend italiano 7-10 maggio: Il Diavolo Veste Prada 2 supera 24 milioni reddit Meteo: Weekend, importante fase di Maltempo Sabato 16 e Domenica 17 Maggio. Gli aggiornamentiLe condizioni meteo andranno via via peggiorando nella seconda parte di settimana a causa del sopraggiungere di una poderosa depressione proveniente dal Nord Europa, sospinta da masse d'aria molto ... ilmeteo.it