Prosciutto Veneto DOP in festa due weekend tra le mura storiche di Montagnana

La città murata di Montagnana si appresta a ospitare la 26ª edizione del festival gastronomico “Prosciutto Veneto DOP – Esperienze di Gusto” durante due fine settimana. L’evento si svolgerà tra le mura storiche del centro medievale, noto per le sue eccellenze produttive e il patrimonio architettonico. La manifestazione coinvolge produttori e visitatori, offrendo occasioni di degustazione e approfondimenti sul prosciutto DOP del Veneto.

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