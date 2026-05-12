Prosciutto Veneto DOP in festa due weekend tra le mura storiche di Montagnana
La città murata di Montagnana si appresta a ospitare la 26ª edizione del festival gastronomico “Prosciutto Veneto DOP – Esperienze di Gusto” durante due fine settimana. L’evento si svolgerà tra le mura storiche del centro medievale, noto per le sue eccellenze produttive e il patrimonio architettonico. La manifestazione coinvolge produttori e visitatori, offrendo occasioni di degustazione e approfondimenti sul prosciutto DOP del Veneto.
La città murata di Montagnana, perla del medioevo veneto e scrigno di eccellenze produttive, si prepara ad ospitare la 26^ edizione del festival gastronomico “Prosciutto Veneto DOP – Esperienze di Gusto”. La rassegna, in programma nella seconda metà di maggio, rappresenterà un ponte ideale fra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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