Il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop ha concluso il 2025 con risultati positivi, segnalando un incremento nelle vendite. Nel frattempo, il mercato dei salumi certificati mostra un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, con una maggiore domanda di prodotti pronti all’uso. Questa tendenza si riflette nelle scelte di acquisto e nelle strategie di mercato delle aziende del settore.

Il mercato dei salumi certificati registra un’importante variazione nelle abitudini di acquisto, premiando le soluzioni pronte all’uso. Nel corso del 2025, il comparto del Prosciutto Toscano Dop ha infatti visto decollare le vendite nel segmento del preaffettato, mettendo a segno un solido +8,92% rispetto ai volumi dell’anno precedente. Questo balzo in avanti consolida una tendenza commerciale già in atto da diverso tempo. I dati evidenziano come le preferenze della clientela si stiano orientando in maniera decisa verso i prodotti a libero servizio. A guidare questa scelta sono fattori legati allo stile di vita contemporaneo: le confezioni in vaschetta garantiscono infatti elevata praticità, sicurezza alimentare, affidabilità e un’ottima tenuta in termini di conservazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop archivia un 2025 in crescita: “Pronti a conquistare i consumatori moderni”

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