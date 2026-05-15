Weekend di grande atletica su Sky | Diamond League di Shanghai e World Tour Gold di Tokyo

Questo fine settimana su Sky Sport e NOW propone due eventi di atletica leggera di livello internazionale. Sabato si svolge la tappa di Shanghai della Diamond League, mentre domenica si tiene il meeting di Tokyo valido per il World Athletics Continental Tour Gold. Entrambi gli appuntamenti vedono protagonisti atleti di diverse nazionalità che gareggiano in varie discipline della disciplina. Gli eventi si svolgono in due grandi città asiatiche e rappresentano appuntamenti ricorrenti nel calendario globale dell’atletica.

Doppio appuntamento nel fine settimana su Sky Sport e NOW con l’atletica leggera internazionale. Sabato la Diamond League da Shanghai, domenica il World Athletics Continental Tour Gold di Tokyo. Fine settimana dedicato alla grande atletica leggera su Sky Sport e in streaming su NOW con due importanti appuntamenti del calendario internazionale. Sabato 16 maggio riflettori puntati sulla tappa di Diamond League di Shanghai, mentre domenica spazio al meeting di Tokyo del World Athletics Continental Tour Gold. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Molly Caudery: The British Record Holder’s Quest for Global Dominance in 2026

Sullo stesso argomento

Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streamingLa Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a...

Leggi anche: World Athletics Continental Tour Gold 2026, si parte da Melbourne: il Maurie Plant Meet in diretta su Sky

Vi aspettiamo nel weekend a Montelibretti per la prima edizione dei Campionati Italiani di Disciplina a Ostacoli e il Campionato Italiano Assoluto di Disciplina a Ostacoli Sarà un grande spettacolo shorturl.at/OwnKC #ModernPentathlon #Pentathlon x.com

Dovrei forzare l'eccellenza? reddit

Atletica pugliese: Fortunato e Palmisano da record aprono un weekend ricco di eventiBARI - Fine settimana intenso per l’atletica pugliese, che si apre nel segno di due risultati internazionali di grande prestigio e prosegue con un fitto calendario di gare su strada e su pista distrib ... giornaledipuglia.com

Weekend di successi per la Corricastrovillari Atletica: Jesse John brilla nel disco e Caramia è campionessa italianaDalle gare di Cosenza all’ultramaratona di Andria fino alla 10 km di Squillace: tante competizoni, tanti successi ... ecodellojonio.it