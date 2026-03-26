World Athletics Continental Tour Gold 2026 si parte da Melbourne | il Maurie Plant Meet in diretta su Sky

Il circuito internazionale di atletica World Athletics Continental Tour Gold 2026 prende il via a Melbourne con l’evento Maurie Plant Meet, programmato per sabato 28 marzo. La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena alle 9.30.

Sabato 28 marzo alle 9.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena il primo appuntamento stagionale del circuito internazionale di atletica. Riparte la stagione dell’atletica internazionale con il World Athletics Continental Tour Gold 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il primo appuntamento è in programma sabato 28 marzo con il Maurie Plant Meet di Melbourne, evento che inaugura il circuito distribuito in undici tappe su cinque continenti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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