Ferretti | 1,2 miliardi di ricavi e 214 ordini nel 2025

Ferretti ha registrato 1,2 miliardi di ricavi e 214 ordini nel 2025, grazie a una strategia di espansione che ha coinvolto nuovi mercati e innovazioni nei modelli. Nonostante le difficoltà del settore nautico globale, l’azienda ha mantenuto una forte domanda, soprattutto nel segmento dei motoryacht di lusso. La decisione di investire in tecnologie sostenibili ha contribuito a rafforzare la sua posizione. La crescita si conferma anche nei mesi successivi.

Un anno di crescita nonostante le sfide. Il 2025 è stato un anno complesso per il settore nautico internazionale, ma Ferretti ha saputo navigare queste acque turbolente con successo. Il gruppo ha chiuso l'anno con ricavi record, superando la soglia di 1,2 miliardi di euro, e ha raccolto ordini per 214 unità, con 225 consegne effettuate. Nonostante il calo nei nuovi ordini del segmento Super yacht, il gruppo ha mantenuto stabile il livello complessivo di acquisizioni grazie alla gestione attenta del mix di prodotto e al contributo degli altri segmenti. La strategia del gruppo si è concentrata su modelli di dimensioni maggiori, superiori agli 80 piedi, in linea con la tendenza del mercato verso barche più grandi e ad alta redditività.