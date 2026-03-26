Webuild a Napoli Est 111 mln per il depuratore L’impianto servirà 14 comuni circa 860 mila abitanti

Webuild ha annunciato un investimento di 111 milioni di euro a Napoli Est per la costruzione di un depuratore che servirà 14 comuni e circa 860 mila residenti. L’obiettivo è migliorare la qualità delle acque del Golfo di Napoli e consentire il trattamento delle acque reflue provenienti dall’area. L’intervento riguarda la realizzazione di un impianto che contribuirà a ridurre l’impatto ambientale nella zona.

Migliorare la qualità delle acque del Golfo di Napoli e restituire alla città ampie porzioni di costa oggi penalizzate: è questo il cuore del progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di Napoli Est, affidato a Fisia Italimpianti (controllata del gruppo Webuild ) insieme alla spagnola Acciona. Il valore complessivo dell’intervento è di 111 milioni di euro. La gara, indetta da Invitalia per conto del Commissario straordinario unico alla depurazione, segna un passaggio rilevante per l’evoluzione del sistema di trattamento delle acque nell’area metropolitana partenopea, con l’obiettivo di rafforzare l’affidabilità dell’intero sistema idrico regionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Lotta all'evasione fiscale, nel 2024 recuperati dai Comuni veneti poco più di 111 mila euroQuale potrebbe essere lo strumento più efficace per recuperare risorse da destinare a un welfare sempre più in difficoltà e sempre più soggetto alle... Erosione costiera, la Regione finanzia i primi interventi strutturali: circa 16 mln di euro ai ComuniLa Regione Puglia ha approvato i primi interventi strutturali contro l’erosione costiera, finanziando con circa 16 milioni di euro quattro progetti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Webuild a Napoli Est 111 mln per il... Argomenti discussi: Napoli Est, via al maxi-depuratore da 111 milioni: gara aggiudicata ad Acciona con Fisia Italimpianti e Ottogas. Lavori depuratore Napoli est al via entro due mesi, obiettivo piena balneabilitàInizieranno entro un paio di mesi e si concluderanno entro 540 giorni i lavori di adeguamento funzionale e revamping del depuratore di Napoli est apportando così un miglioramento della qualità delle a ... ansa.it Fisia (Webuild), contratto da 111 milioni con Acciona per impianto depurazione a Napoli(Teleborsa) - Migliorare la qualità delle acque del Golfo di Napoli e permettere di riqualificare un'ampia fascia costiera della città: questi gli obiettivi del progetto di adeguamento funzionale dell ... borsa.corriere.it