Morano giura fedeltà a Vannacci e fonda Avellino 160

A Avellino è stato presentato il comitato “Avellino 160”, un’iniziativa promossa dal movimento politico Futuro Nazionale. Durante l’evento, uno dei rappresentanti ha giurato fedeltà a Vannacci, sottolineando l’adesione al progetto. La presentazione ha coinvolto diverse persone e si è svolta in una sede locale, con l’obiettivo di avviare un nuovo percorso politico nella città.

È stato presentato ad Avellino il Comitato costituente "Avellino 160", iniziativa promossa dal movimento politico Futuro Nazionale. L'appuntamento, organizzato presso il Bar Noluré nel centro cittadino, ha rappresentato il primo momento pubblico di confronto per illustrare obiettivi, visione e prospettive del nuovo progetto politico sul territorio irpino. A intervenire nel corso dell'incontro sono stati Lello Di Capua, coordinatore regionale del movimento in Campania, e Sabino Morano, tra i promotori locali dell'iniziativa ed ex segretario provinciale della Lega ad Avellino. I due hanno illustrato le linee guida del movimento e il percorso politico che si intende avviare nella provincia.