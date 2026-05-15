Walter Villa Day moto d' epoca all' Autodromo di Marzaglia
L’Autodromo di Marzaglia si appresta ad accogliere la 24esima edizione del Walter Villa Day, prevista per il 17 maggio 2026. L’evento, dedicato alle moto d’epoca, vedrà la partecipazione di appassionati e collezionisti che esporranno e condivideranno le proprie moto storiche. La manifestazione si svolge nella pista situata in provincia, con accesso aperto al pubblico e alle squadre partecipanti. La data è stata ufficialmente comunicata dall’organizzazione nei giorni scorsi.
L'Autodromo di Marzaglia si prepara ad aprire i propri cancelli per ospitare la 24esima edizione del Walter Villa Day, in calendario per la giornata del 17 maggio 2026. L'evento, promosso dal Moto Club Modena in stretta sinergia con altre realtà associative locali come il Moto Club 2000 e le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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