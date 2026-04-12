Incidente in moto a Dalmine morto il 28enne Walter La Rizza | Guardia di Finanza in lutto

Un incidente in moto si è verificato a Dalmine, provocando la morte di un giovane di 28 anni, Walter La Rizza, appartenente alla Guardia di Finanza e in servizio a Bergamo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dello scontro. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e nella comunità della Bergamasca.

Bergamo, 12 aprile 2026 – Un’altra tragedia sulle strade della Bergamasca. La nuova vittima è un 28enne, Walter La Rizza, basco verde della Guardia di Finanza in servizio a Bergamo. Originario di Palermo, il giovane si è spento all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, lungo la strada provinciale a Dalmine. L’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto poco dopo le 3 del mattino. La Rizza, che era in sella alla sua moto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro la rotonda all'incrocio con via Vailetta, a pochi metri dal McDonald's.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente in moto a Dalmine, morto il 28enne Walter La Rizza: Guardia di Finanza in lutto Guardia di Finanza in lutto per Walter La Rizza, morto a 28 anni dopo un incidente a DalmineÈ morto a soli 28 anni Walter La Rizza, basco verde della Guardia di Finanza in servizio a Bergamo. Morto Walter Savelli, storico pianista di Baglioni: musica in lutto, il dolore di FirenzeFirenze, 28 marzo 2026 – Il mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni che per oltre...