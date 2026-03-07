Ampliamento autodromo di Marzaglia tutto fermo Il nodo sono gli espropri

L’ampliamento dell’autodromo di Marzaglia è attualmente bloccato. La causa principale sono gli espropri ancora in fase di definizione, che impediscono di procedere con i lavori. Il progetto, che prevedeva la realizzazione di una nuova pista, rimane ancora sulla carta e non ci sono aggiornamenti sullo stato delle pratiche. La situazione resta in sospeso senza ulteriori sviluppi ufficiali.

La conferma arriva dalla società Aerautodromo spa: "Per avviare il progetto, che richiede un investimento importante, serve prima la piena disponibilità dei terreni per realizzare la nuova strada d'accesso" L'ampliamento dell'Autodromo di Marzaglia è fermo al pit-stop. Tra espropri ancora in corso e un progetto ancora tutto su carta, la nuova pista è di fatto un miraggio. A confermare la fase di stallo sul progetto, contattata da Modena Today, è la stessa società Aerautodromo spa, che circa un anno e mezzo fa ha versato 650mila euro nelle casse del Comune di Modena per avviare gli espropri propedeutici a quello che al momento è il tassello mancante, decisivo e necessario per avviare l'ampliamento: la realizzazione della nuova strada d'accesso.