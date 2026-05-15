Walter Sabatini, ex coordinatore, ha parlato del suo periodo all’Inter, sottolineando un errore strategico commesso durante la sua gestione. Ha anche descritto il rapporto con la proprietà cinese, esprimendo rammarico per alcune scelte adottate in quel ruolo. La conversazione si concentra sulla sua esperienza professionale e sulle decisioni prese mentre era alla guida del settore sportivo della squadra. Sabatini ha condiviso alcuni dettagli riguardo alle dinamiche interne e alle difficoltà incontrate nel coordinare le attività sportive dell’istituzione.

di Lorenzo Vezzaro L’ex coordinatore Walter Sabatini racconta il rapporto con Suning e il rammarico per la gestione del ruolo nerazzurro. In un intervento al podcast Scontro Diretto, Walter Sabatini ha ripercorso con estrema franchezza il periodo trascorso a Milano, evidenziando le criticità di un incarico che lo vedeva diviso tra l’Italia e la Cina. L’ERRORE NELL’ORGANIGRAMMA — « La parentesi all’Inter è stata una vicenda sbagliata perché ho sbagliato io l’approccio. Mi è stato chiesto da Steven Zhang di accettare di non entrare nell’organigramma facendo le mie funzioni ed entrando anche per il Jiangsu Suning. Non si va all’Inter così, non... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Walter Sabatini analizza il suo passato all’Inter: «Ho commesso un errore strategico»

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