La presidente della Commissione europea ha criticato pubblicamente la politica energetica dell’Unione, definendo un errore strategico la decisione di opporsi al nucleare. Nel frattempo, un rappresentante politico ha commentato con commento positivo, descrivendo un cambiamento di prospettiva. La discussione riguarda le scelte energetiche fatte dall’Europa e le loro conseguenze.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, boccia la strategia energetica che ha contribuito a disegnare per l’Unione europea. Lo fa non solo, come accaduto in passato e sta accadendo ancora, cambiando le politiche che presentava all’inizio del suo primo mandato ma, forse per la prima volta, con un giudizio severo su ciò che finora è stato fatto. “Nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi è solo il 15% ” ha ricordato nel suo intervento al secondo vertice mondiale sull’energia nucleare in corso a Parigi. E ha aggiunto: “La riduzione della quota (di energia da atomo) è stata una scelta, ma credo che sia stato un errore strategico da parte dell’Europa voltare le spalle a una fonte di energia affidabile, economica e a basse emissioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen boccia la politica energetica Ue: “Sul ‘No’ al nucleare commesso un errore strategico”. Salvini: “È uscita dalle nebbie”

