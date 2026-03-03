A poche ore dall'inizio di Genoa-Roma, Walter Sabatini ha parlato delle tensioni tra il capitano dei giallorossi e il suo passato, definendo la situazione come una sfida contro natura. L’ex dirigente ha commentato le dichiarazioni di De Rossi, sottolineando la complessità della situazione senza entrare in dettagli. La partita si avvicina con molti occhi puntati sulla possibile tensione tra i protagonisti.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'ex DS giallorosso analizza il ritorno di DDR da avversario e premia le intuizioni tattiche di Gasp: "Non riconoscergli i meriti sarebbe una bestemmia". A poche ore dal fischio d’inizio di una delle sfide più cariche di significati simbolici della stagione, l’esteta del calcio Walter Sabatini ha rotto il silenzio sulle colonne de Il Secolo XIX. Nella mattinata di oggi, l’ex direttore sportivo giallorosso ha analizzato la congiuntura tecnica ed emotiva che vedrà Daniele De Rossi affrontare la “sua” Roma sulla panchina del Genoa. Un... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sabatini infiamma Genoa-Roma: «De Rossi contro il suo passato è una sfida contro natura»

De Rossi ammette tutto il suo disagio in vista di Roma-Genoa: “È una cosa contro natura per me”Daniele De Rossi racconta come affronterà la settimana che lo separerà dalla sfida di campionato che il suo Genoa giocherà all'Olimpico contro la sua...

Cremonese-Genoa, lo Zini trema: Nicola sfida il suo passato, De Rossi lancia BaldanziIl pomeriggio domenicale della venticinquesima giornata di Serie A accende i riflettori sullo Stadio Giovanni Zini, teatro di un confronto che...

Approfondimenti e contenuti su Sabatini infiamma Genoa Roma De Rossi...

Sabatini: Il Genoa con la Roma farà una grande partita. Gasp sta facendo benissimoWalter Sabatini parla di Daniele De Rossi. Intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, l'ex dirigente della Roma ha parlato del tecnico. tuttomercatoweb.com

Sabatini: De Rossi è il mio allenatore. Perfetto per il Genoa ma lui che sfida la Roma è contro naturaIl dirigente ha avuto DDR in giallorosso: In qualsiasi squadra vorrei sempre Daniele in panchina, per lui era inevitabile fare questo mestiere. Lui e ... ilsecoloxix.it