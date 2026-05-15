Walter Di Salvo cent' anni di architettura e il volto moderno di Punta Ala

In occasione della XVI Giornata nazionale degli archivi di architettura, si ricorda Walter Di Salvo, che ha compiuto cent'anni. La sua carriera si è sviluppata nel corso di un secolo, lasciando tracce nelle opere realizzate e negli archivi dedicati all’architettura. La sua figura viene associata alla modernità di Punta Ala, zona che ha visto influenze e interventi progettati da lui. L’evento si svolge a Firenze, il 15 maggio 2026.

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Firenze, 15 maggio 2026 - In occasione della XVI Giornata nazionale degli archivi di architettura indetta dall’Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea, si terrà oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 nella Sala Corsi della Palazzina Reale (Piazza Stazione, 50), la conferenza organizzata dalla Fondazione Architetti Firenze “Walter Di Salvo e l’esperienza di Punta Ala. Il Razionalismo come valore necessario" a cura di Emanuele Masiello. L’evento si inserisce nel tema dell’edizione 2026 della Giornata, ossia “1926-2026. Gli archivi del razionalismo in Italia”, e offre una interessante occasione di approfondimento inserendosi nel fitto programma di incontri che prevede convegni, tavole rotonde e visite guidate per sensibilizzare il pubblico nei confronti del patrimonio architettonico, edilizio e di interni del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Walter Di Salvo, cent'anni di architettura e il volto moderno di Punta Ala ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Firenze l'approfondimento su Walter Di SalvoFirenze, 14 maggio 2026 - A Firenze, venerdì 15 maggio, in occasione della XVI Giornata nazionale degli archivi di architettura indetta... La Senologia dell'ospedale di Ortona compie 30 anni e punta all'ospedale biofilico, che integra natura e architetturaCelebra 30 anni la Senologia dell'ospedale di Ortona, superando il traguardo degli interventi eseguiti nel 2024, 635, a fronte dei 764 del 2025.