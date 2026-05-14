A Firenze l' approfondimento su Walter Di Salvo

A Firenze, venerdì 15 maggio, si terrà un approfondimento dedicato a Walter Di Salvo nel corso della XVI Giornata nazionale. L’evento si svolgerà in una sede cittadina e prevede interventi di vari relatori. Sono previsti incontri e discussioni rivolti a un pubblico interessato alle vicende e alle attività legate a Di Salvo. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto pubblico e di analisi su aspetti della sua storia e del suo percorso.

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