A Firenze l' approfondimento su Walter Di Salvo
A Firenze, venerdì 15 maggio, si terrà un approfondimento dedicato a Walter Di Salvo nel corso della XVI Giornata nazionale. L’evento si svolgerà in una sede cittadina e prevede interventi di vari relatori. Sono previsti incontri e discussioni rivolti a un pubblico interessato alle vicende e alle attività legate a Di Salvo. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto pubblico e di analisi su aspetti della sua storia e del suo percorso.
Firenze, 14 maggio 2026 - A Firenze, venerdì 15 maggio, in occasione della XVI Giornata nazionale degli archivi di architettura indetta dall’Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea, si terrà dalle 15 alle 17 nella Sala Corsi della Palazzina Reale (piazza Stazione, 50), la conferenza organizzata dalla Fondazione Architetti Firenze “Walter Di Salvo e l’esperienza di Punta Ala. Il Razionalismo come valore necessario" a cura di Emanuele Masiello. L’evento si inserisce nel tema dell’edizione 2026 della Giornata, ossia “1926-2026. Gli archivi del razionalismo in Italia”, e offre una interessante occasione di approfondimento... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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