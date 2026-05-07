Le borse europee, tra cui Piazza Affari, hanno registrato un rialzo importante nelle ultime sedute, spinta da segnali di possibile avvicinamento tra Stati Uniti e Iran. La quotazione di Piazza Affari si è avvicinata ai 50 mila punti, livello che non veniva toccato da oltre ventisei anni. Questa situazione ha suscitato entusiasmo tra gli investitori, che sembrano credere in un miglioramento delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni.

Pace vicina tra Usa e Iran? In Borsa ci scommettono. Il tabellone di Piazza Affari si è fermato a pochi metri da un numero che mancava da ventisei anni: 50 mila punti. Nella sala contrattazioni, mentre il FTSE MIB chiudeva a 49.696 punti (+2,35%), il differenziale tra BTP e Bund scivolava a 74 punti base, minimo di un’intera stagione finanziaria. A New York, quasi in contemporanea, il Nasdaq aggiornava i massimi storici a 25.838 punti (+2,02%), seguito dallo S&P 500 a 7.365 punti (+1,46%) e dal Dow Jones sopra quota 49.900. Per i mercati il verdetto è già scritto: la guerra tra Stati Uniti e Iran sta finendo. La fine dell’economia di guerra. La reazione non ha il profilo di un rimbalzo tecnico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Iran, pace vicina? Wall Street ci scommette e Milano la segue: Borse euforiche

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