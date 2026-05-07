Le borse statunitensi hanno raggiunto nuovi massimi storici, con gli indici principali che segnano cifre senza precedenti. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato i risultati, affermando che riflettono una crescita economica sostenuta. Nonostante le tensioni con altri paesi e le crisi internazionali in corso, i mercati finanziari continuano a mostrare segnali di forte espansione. I dati ufficiali indicano un andamento positivo dell’economia americana, anche in presenza di sfide globali.

Nuovi record per la Borsa statunitense e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivendica i risultati come segnale della forza dell’economia americana, nonostante le tensioni internazionali e le pressioni legate alla guerra con l’Iran. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social e rilanciato dalla Casa Bianca, Trump ha celebrato l’andamento dei mercati finanziari parlando di un’economia “in piena espansione”. “La Borsa ha raggiunto oggi un massimo storico. Fondi pensione 401(k) e occupazione sono in pieno boom!”, ha scritto il presidente, sottolineando soprattutto gli effetti positivi per i risparmiatori e per il mercato del lavoro statunitense.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Wall Street ai massimi storici, Trump esulta: “Economia in piena espansione”

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