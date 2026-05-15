Vuoi fare la f***? | Mara Venier furiosa interrompe l’intervista cosa è successo

Da alcuni giorni, nei corridoi della Rai e tra i professionisti del settore televisivo italiano, si discute sulle sorti di Mara Venier a Domenica In, con voci che alimentano ogni giorno nuove ipotesi. Durante un’intervista recente, la conduttrice si è mostrata visibilmente alterata e ha interrotto bruscamente la conversazione, pronunciando frasi che hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti. La situazione ha suscitato curiosità e speculazioni sui motivi di questa reazione e sulla sua posizione futura nello show.

Da giorni, nei corridoi della Rai e tra gli addetti ai lavori della televisione italiana, non si parla d’altro: il futuro di Mara Venier a Domenica In resta avvolto nell’incertezza. Dopo mesi di indiscrezioni e mezze conferme, la storica conduttrice è tornata sull’argomento durante il podcast Non è la tv, lasciando emergere dubbi, riflessioni e perfino un inatteso momento di tensione che ha rapidamente acceso il dibattito online. La padrona di casa della domenica televisiva, che da anni rappresenta uno dei volti più amati del piccolo schermo, ha spiegato di stare valutando con attenzione la possibilità di proseguire la sua esperienza alla guida del contenitore di Rai 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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