Tensione per Mara Venier a Non è la Tv | cosa è successo durante l’intervista!

Durante un episodio del podcast “Non è la Tv”, Mara Venier ha interrotto bruscamente l’intervista alla giornalista Grazia Sambruna in seguito a una battuta rivolta dall’intervistatrice. La conduttrice si è mostrata visibilmente alterata e ha reagito con fermezza, interrompendo la conversazione. L’episodio ha attirato l’attenzione degli ascoltatori, che hanno commentato l’accaduto sui social network. Finora non sono state rese note ulteriori dichiarazioni o dettagli sulla vicenda.

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Durante il podcast “Non è la Tv”, Mara Venier ha reagito duramente a una battuta della giornalista Grazia Sambruna, interrompendo improvvisamente l’intervista. Al centro della discussione anche il futuro di Domenica In e i dubbi della conduttrice sul possibile ritorno nella prossima stagione televisiva. Momenti di forte imbarazzo e tensione durante l’ultima partecipazione di Mara Venier al podcast “Non è la Tv”. L’incontro, nato per parlare del futuro di Domenica In e delle possibili novità della prossima stagione televisiva, ha preso una piega completamente diversa dopo una battuta che la conduttrice non ha gradito affatto. La storica conduttrice Rai ha spiegato che l’azienda le avrebbe chiesto di restare ancora alla guida del programma, sottolineando però di non avere ancora preso una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Tensione per Mara Venier a Non è la Tv: cosa è successo durante l’intervista! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ricchi e Poveri: paura a Domenica In, cosa è successo davvero Sullo stesso argomento Leggi anche: Mara Venier, costretta a riposo per problemi al menisco: cosa è successo Leggi anche: Caos a Domenica In, Mara Venier ‘dimentica’ l’ospite Nicolò Filippucci: cosa è successo Mara Venier via da Domenica In? Lei svela: La Rai mi vuole ma… | La verità sulla prossima edizioneMara Venier è tornata a parlare della prossima edizione di Domenica In, dicendo che la Rai la rivuole ma che lei tornerebbe solo ad una condizione. ilsussidiario.net Mara Venier e la rottura con Domenica In, ormai non è più casa: la richiesta della RaiL’annosa questione di Mara Venier che lascia Domenica In si ripresenta anche quest’anno: ma cosa ne pensa davvero lei? dilei.it