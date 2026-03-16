Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier si è mostrata visibilmente arrabbiata e ha abbandonato lo studio, lasciando il pubblico senza parole. La conduttrice ha avuto un confronto acceso con Mammucari, che ha portato alla sua decisione di andarsene. Il video dell’episodio ha fatto il giro dei social, suscitando molte reazioni tra gli spettatori.

Nell’ultima puntata di Domenica In non sono mancati momenti di forte emozione ma anche un attimo di tensione che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. La storica conduttrice Mara Venier stava salutando uno dei membri della troupe, arrivato alla fine della sua lunga carriera in Rai, quando un intervento inatteso ha cambiato completamente il clima in studio. A sorpresa è entrato in scena Teo Mammucari con una gag che non è stata accolta bene dalla presentatrice, dando vita a un siparietto piuttosto acceso proprio negli ultimi minuti della trasmissione. Mara Venier si infuria con Teo Mammucari: ecco cos’è successo a Domenica In. Durante il finale della puntata, Mara Venier ha voluto dedicare un momento speciale a Marco, uno dei cameraman storici del programma, pronto a lasciare il lavoro dopo quarant’anni di attività in Rai. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete visto cos’è successo ieri a Domenica In? Mara Venier furiosa con Mammucari, se ne va arrabbiata (VIDEO)

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