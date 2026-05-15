VR e prevenzione | un viaggio virtuale per salvare il colon-retto

Recentemente è stato presentato un progetto che utilizza la realtà virtuale per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore del colon-retto. Attraverso un visore VR, si può osservare la formazione dei polipi intestinali in modo interattivo. Inoltre, sono stati introdotti indicatori di colore sulla spesa alimentare: il verde rappresenta prodotti sani, il giallo segnala alimenti da consumare con moderazione e il rosso indica cibi da evitare. Questa iniziativa mira a educare sul rapporto tra alimentazione e salute intestinale.

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? Punti chiave Come può un visore VR mostrare la formazione dei polipi intestinali?. Cosa indicano i colori verde, rosso e giallo sulla spesa alimentare?. Perché coinvolgere i giovani tra i 15 e i 18 anni?. Quanto può ridurre la mortalità una corretta politica di screening?.? In Breve In Italia si registrano oltre 20mila decessi annui per tumore al colon-retto.. La mortalità per questa patologia raggiunge una percentuale vicina al 50%.. Gli screening regionali riducono la mortalità del 35% circa ogni anno.. L'assessore Elena Lucchini punta sull'esperienza immersiva per le nuove generazioni.. In Regione è stato presentato il progetto Colon VR-Prevention Lab. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VR e prevenzione: un viaggio virtuale per salvare il colon-retto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arriva la colonscopia virtuale con AI, meno invasiva e più efficace per lo screening del colon-rettoLa diagnostica moderna sta compiendo passi da gigante nel rendere gli esami preventivi meno gravosi per il paziente, e la colon TAC ne è l'esempio... Cancro del colon-retto: consigli per la prevenzioneIl cancro del colon-retto spesso si sviluppa in modo silente e può rimanere asintomatico o quasi per diversi anni . Colon VR-Prevention Lab. Oltre lo schermo, dentro la vitaUn viaggio nella realtà virtuale interattiva alla scoperta del microbiota e delle trasformazioni del colon. Due i percorsi diversi per aumentare la prevenzione del tumore al colon: uno per gli student ... corriere.it Prevenzione tumore colon-retto: arriva il progetto in realtà virtuale con il Colon VRUna serie di esperienze immersive per entrare virtualmente nel corpo umano, osservarne i meccanismi biologici e comprendere l’impatto di comportamenti sani o a rischio, ... ilmattino.it