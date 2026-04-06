Cancro del colon-retto | consigli per la prevenzione

Il cancro del colon-retto si sviluppa frequentemente senza sintomi evidenti per molti anni, rendendo difficile una diagnosi precoce. La malattia può rimanere silente o quasi senza segnali specifici, il che rende importante adottare misure di prevenzione e sottoporsi regolarmente a controlli medici. La diagnosi precoce può fare la differenza tra un intervento tempestivo e una diagnosi più tardiva.

Il cancro del colon-retto spesso si sviluppa in modo silente e può rimanere asintomatico o quasi per diversi anni. Alcuni sintomi possono comparire gradualmente, con maggiore o minore rapidità e intensità variabile a seconda delle dimensioni e della posizione del tumore. La localizzazione del tumore nell'intestino crasso (colon), a destra o a sinistra, influenza significativamente la velocità di comparsa dei sintomi. Il colon destro ha un diametro maggiore e contiene feci ancora liquide. Pertanto, un tumore può svilupparsi in questa zona per lungo tempo senza ostruire il passaggio, il che spiega perché i sintomi sono spesso lievi e compaiono tardivamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sintomi del Cancro Colon-Retto: Quando Fare Controlli

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