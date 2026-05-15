Voto ad Arezzo ed emergenza casa Sunia | Quali impegni da parte dei candidati a sindaco?
Arezzo si avvicina alle elezioni comunali e il tema dell’emergenza abitativa resta centrale nel dibattito cittadino. Il Sunia ha chiesto ai candidati a sindaco di chiarire quali misure intendano adottare per affrontare le difficoltà legate alle abitazioni, auspicando programmi concreti e azioni immediate. La questione delle politiche abitative si intreccia con le future scelte amministrative, mentre gli elettori attendono di conoscere le proposte che verranno portate avanti nel prossimo mandato.
“Cosa intendono fare i candidati a sindaco del Comune di Arezzo per la casa? Ci auguriamo programmi e azioni concrete”. Francesca Faelli, Segretaria del Sunia, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari, sottolinea che “da anni il mercato degli affitti si caratterizza per la carenza di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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