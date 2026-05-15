Voto ad Arezzo ed emergenza casa Sunia | Quali impegni da parte dei candidati a sindaco?

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo si avvicina alle elezioni comunali e il tema dell’emergenza abitativa resta centrale nel dibattito cittadino. Il Sunia ha chiesto ai candidati a sindaco di chiarire quali misure intendano adottare per affrontare le difficoltà legate alle abitazioni, auspicando programmi concreti e azioni immediate. La questione delle politiche abitative si intreccia con le future scelte amministrative, mentre gli elettori attendono di conoscere le proposte che verranno portate avanti nel prossimo mandato.

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“Cosa intendono fare i candidati a sindaco del Comune di Arezzo per la casa? Ci auguriamo programmi e azioni concrete”. Francesca Faelli, Segretaria del Sunia, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari, sottolinea che “da anni il mercato degli affitti si caratterizza per la carenza di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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