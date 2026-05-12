Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo? Le istanze di Arcigay

In vista delle prossime elezioni comunali, si sono intensificate le discussioni sulle misure da adottare per tutelare le persone LGBTQIA+ nel territorio. Le associazioni locali hanno presentato le proprie richieste ai candidati in corsa, chiedendo interventi concreti per promuovere diritti e inclusione. Le proposte riguardano principalmente servizi di assistenza, campagne di sensibilizzazione e iniziative di supporto rivolte alla comunità. I candidati stanno affrontando il tema attraverso incontri pubblici e comunicazioni ufficiali.

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