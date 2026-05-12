Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo? Le istanze di Arcigay
In vista delle prossime elezioni comunali, si sono intensificate le discussioni sulle misure da adottare per tutelare le persone LGBTQIA+ nel territorio. Le associazioni locali hanno presentato le proprie richieste ai candidati in corsa, chiedendo interventi concreti per promuovere diritti e inclusione. Le proposte riguardano principalmente servizi di assistenza, campagne di sensibilizzazione e iniziative di supporto rivolte alla comunità. I candidati stanno affrontando il tema attraverso incontri pubblici e comunicazioni ufficiali.
Arezzo, 12 maggio 2026 – In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno - l'associazione LGBTQIA+ che opera nel territorio provinciale - sottopone a tutte le 6 persone candidate a Sindaco alcune questioni relative alla tutela e alla valorizzazione delle persone gay, lesbiche, bisex, trans, intersex e asessuali, per conoscerne le posizioni e gli impegni in caso di elezione. Il Questionario, già inviato a tuttie ile candidatie, si compone di 8 domande che riguardano: l'adesione alla Rete Re.A.Dy; la celebrazione istituzionale di Giornate internazionali quali il 17...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di ArezzoArezzo, 21 aprile 2026 – Incontro con i candidati Sindaco di Arezzo il 22 aprile alla Borsa Merci.
Ue non si piega all'ideologia Lgbtqia+, bocciato "ddl Zan europeo" sulla tutela dell'identità di genere e delle comunità gayTra le proposte contenute nel documento c'erano il riconoscimento delle "famiglie" arcobaleno e dell’identità di genere e la criminalizzazione delle...
Argomenti più discussi: Taxi, incontro a Palazzo San Giacomo tra Sindaco Manfredi e Sindacati. Impegno immediato dell’Amministrazione contro l’abusivismo; Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo? Le istanze di Arcigay; Bucha e Mariupol a Bruxelles: memoria e valori UE; Intervista al Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli.
Lettera aperta al Signor Sindaco di Portoferraio, alla onorevole Giunta, ai signori Consiglieri La sottoscritta Alessandra Ribaldone, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Italo Bolano e.t.s. riunita in assemblea ordinaria presso la sede all'Open Air Mu facebook
[WP] La nostra alleanza è finita. Cosa!? Solo perché abbiamo letto un libro stupido quando ci hai chiesto di non farlo? Cosa c'è di speciale in esso comunque? Niente, è solo un libro. Ma se non possiamo fidarci di te per mantenere un termine così semplic reddit
Santa Croce e crediti del Comune: la dura replica del sindaco Vitale al comitatoCanistro. Il sindaco di Canistro, Gianmaria Vitale, interviene con decisione per fare chiarezza sulla gestione dei crediti relativi alla società ... marsicalive.it