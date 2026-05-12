Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo? Le istanze di Arcigay

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni comunali, si sono intensificate le discussioni sulle misure da adottare per tutelare le persone LGBTQIA+ nel territorio. Le associazioni locali hanno presentato le proprie richieste ai candidati in corsa, chiedendo interventi concreti per promuovere diritti e inclusione. Le proposte riguardano principalmente servizi di assistenza, campagne di sensibilizzazione e iniziative di supporto rivolte alla comunità. I candidati stanno affrontando il tema attraverso incontri pubblici e comunicazioni ufficiali.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno - l'associazione LGBTQIA+ che opera nel territorio provinciale - sottopone a tutte le 6 persone candidate a Sindaco alcune questioni relative alla tutela e alla valorizzazione delle persone gay, lesbiche, bisex, trans, intersex e asessuali, per conoscerne le posizioni e gli impegni in caso di elezione. Il Questionario, già inviato a tuttie ile candidatie, si compone di 8 domande che riguardano: l'adesione alla Rete Re.A.Dy; la celebrazione istituzionale di Giornate internazionali quali il 17...🔗 Leggi su Lanazione.it

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