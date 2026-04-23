Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio. I sindaci attuali sono in scadenza e i candidati hanno presentato i loro programmi e le liste in vista del voto. Le campagne elettorali sono in corso, con incontri pubblici e confronti tra i vari aspiranti alla guida delle città. La data si avvicina e il taccuino raccoglie gli impegni principali dei candidati e delle forze politiche in corsa.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Referendum e amministrative: il taccuino elettorale con tutti gli appuntamentiLa primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Le presentazioni delle liste nei cas e nel cuore della città; Elezioni 2026, il confronto tra candidati e mondo del terziario; Arezzo e Lucignano al voto | scatta il countdown per le elezioni. Taccuino elettorale del LevanteECCO gli appuntamenti elettorale di oggi. - A Sestri Levante, alle 17, presso il point di via Fascie, il candidato sindaco del Popolo della libertà, di Lega e Udc, Giuseppe Ianni, si ritroverà con i ... ilsecoloxix.it Interviste e immagini dall'avvio della campagna elettorale di Ceccarelli - facebook.com facebook