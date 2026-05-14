Parco della Floridiana domani riapre l’ingresso di via Cimarosa
Domani riapre l’ingresso di via Cimarosa al Parco della Floridiana, dopo alcuni interventi di manutenzione. I lavori continuano per restaurare le aree verdi del parco, che nei prossimi mesi vedranno l’installazione di nuovi giochi per bambini, un’area dedicata allo sgambamento dei cani, la rete wi-fi pubblica e cestini ecologici. La riapertura riguarda l’ingresso principale di via Cimarosa, mentre le opere di miglioramento proseguono in altre zone del parco.
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