Un giovane di 19 anni è stato arrestato nelle vicinanze di uno stadio a Bologna. Durante una perquisizione in via Martini, i militari hanno sequestrato numerose sostanze stupefacenti. L’intervento è stato avviato dopo un controllo di routine che ha portato alla scoperta di droga nascosta addosso al ragazzo. L’arresto è avvenuto in un’area frequentata da tifosi prima di un evento sportivo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a individuare il ragazzo?. Cosa hanno trovato esattamente durante la perquisizione in via Martini?. Chi era l'altro ragazzo che accompagnava il diciannovenne?. Quali saranno le conseguenze giudiziarie per il giovane arrestato?.? In Breve Sequestrati 17 involucri di cocaina e un panetto di hashish in via Martini.. Operazione condotta dai carabinieri del Nucleo operativo di Borgo Panigale.. Il diciannovenne tunisino è stato condotto in tribunale per convalida arresto.. Controllo territoriale mirato nelle zone limitrofe allo stadio di Bologna.. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un diciannovenne di nazionalità tunisina in via Paolo Giovanni Martini, nell’area vicino allo stadio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, arrestato 19enne vicino allo stadio: sequestrati stupefacenti

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