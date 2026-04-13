Foggia personal trainer ucciso vicino allo stadio

Nella serata di oggi a Foggia un uomo di 42 anni è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco in via Caracciolo, vicino allo stadio Zaccheria. L’episodio si è verificato in una zona semicentrale della città e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’omicidio.

Foggia, 13 aprile 2026 – Un omicidio è stato compiuto questa sera a Foggia. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo a due passi dallo stadio Zaccheria nella zona semicentrale della città. Si tratta, a quanto si apprende, di un personal trainer incensurato residente in uno stabile della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando su quello che è successo. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto. Le prossime saranno probabilmente ore decisive per capire cosa possa essere successo e chi sia stato a uccidere il 42enne. Non sono ancora chiare neppure le cause che abbiano portato a un gesto del genere.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio Eletto il nuovo Fantastico over 2026: è un personal trainerA Collecorvino, nella serata di domenica 8 marzo, alla discoteca Momà è stato incoronato il nuovo Fantastico over. Centro Fitness o Personal Trainer On line: Le differenzeLa scelta tra allenarsi in un centro fitness o affidarsi a un personal trainer on line è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi di forma...