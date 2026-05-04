Apoteosi gialloblù a Loreto | la Sab Group Rubicone vince e vola ai playoff per l' A3

La Sab Group Rubicone ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Loreto, che le ha garantito la prima posizione nel girone D e la qualificazione ai playoff di Serie B. La squadra ha mostrato determinazione e compattezza sul campo, portando a casa un risultato che rappresenta il miglior risultato della propria storia. La partita si è conclusa con il successo della formazione guidata dall’allenatore Stefano Mascetti.

La Sab Group Rubicone scrive la pagina più gloriosa della propria storia. Con una prestazione di cuore e carattere sul difficile campo di Loreto, il gruppo guidato da coach Stefano Mascetti conquista la vittoria che vale il primato matematico del girone D e il trionfo nel campionato di Serie B.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Pallavolo, la vicecapolista Sab Group Rubicone torna in campo sabato a MacerataDopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, la Sab Group Rubicone – attuale vicecapolista del girone D di Serie B – torna in campo sabato... Volley serie B, la Querzoli pronta a dare battaglia alla Sab Group Rubicone nel derby romagnoloLa formazione forlivese arriva a questo appuntamento con il vento in poppa reduce dalla convincente e preziosa vittoria conquistata sabato scorso... Aggiornamenti e contenuti dedicati La Sab Group riparte in casa: Loreto da non sottovalutareRiparte il campionato di serie B maschile per la Sab Group Rubicone in Volley, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. Oggi, alle 17.30, i gialloblù ospiteranno la ... ilrestodelcarlino.it Rubicone, playoff blindati. Ora si decide la stagioneLa Sab Group Rubicone in Volley non si ferma più. Con una prestazione autoritaria e priva di sbavature, i ragazzi di coach Mascetti hanno superato anche la Don Celso Volley Fermo con un netto 3-0, sta ... ilrestodelcarlino.it