Un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver sferrato i fendenti che hanno causato la morte di un uomo di 35 anni. Durante un interrogatorio, ha dichiarato di aver agito per difendere alcuni amici e si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. La vicenda si è svolta nel corso di un episodio avvenuto in un'area pubblica, dove si è verificata una lite degenerata in violenza con l'uso di un coltello. La polizia sta indagando sui dettagli dell'incidente.

«Sono profondamente dispiaciuto», così ha confessato il 15enne accusato di aver sferrato i fendenti che hanno ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. Dalle ricostruzioni, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto Paola Morelli nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che la vittima potesse aggredire i suoi amici. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. La ricostruzione Poco prima dell'aggressione, intorno alle prime ore dell'alba del 9 maggio scorso, nella città vecchia di Taranto, c'era stato un diverbio con la vittima nella piazza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Volevo difendere i miei amici, sono dispiaciuto», la confessione del 15enne che ha ucciso a coltellate Bakari Sako

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