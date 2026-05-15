Omicidio Bakari Sako il 15enne tarantino confessa l’accoltellamento | Sono profondamente dispiaciuto Volevo difendere i miei amici

Un ragazzo di 15 anni di Taranto ha ammesso di aver inflitto le ferite mortali a Bakari Sako, un uomo di 35 anni maliano, durante un episodio avvenuto in città. Il giovane ha dichiarato di essere dispiaciuto per quanto accaduto e ha spiegato di aver agito per proteggere i suoi amici. La confessione è arrivata poco dopo l’arresto, che ha portato alla conclusione delle prime indagini sul caso. La vicenda ha suscitato attenzione nelle autorità e tra la comunità locale.

Ha confessato l’omicidio ritenendosi «profondamente dispiaciuto» il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. A quanto si è appreso, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto Paola Morelli nell’udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di a ver agito per paura che i suoi amici potessero subire un’aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. Piantedosi: «Escludo la caccia al migrante». 🔗 Leggi su Open.online

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